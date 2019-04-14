«Немецкий дурдом»: О случае отказа в гарантии владельцу Volkswagen Touareg рассказал эксперт

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Хозяин Touareg столкнулся с тем, что из строя вышла КПП, но ему отказали в гарантийном ремонте. Чтобы добиться справедливости, автомобилист обратился за помощью к известному блогеру-юристу.

Автор канала Yardrey рассказал о случае отказа в гарантии владельцу Volkswagen Touareg. Коробка передач «Туарега» начала «пинаться», из-за чего владелец обратился к «официалам». В слитом трансмиссионном масле дилер обнаружил частички металла. Автомобиль предложили «отремонтировать» путём адаптации КПП, что является лишь временным решением проблемы.

Владелец Volkswagen Touareg написал претензию о безвозмездном устранении недостатка, но дилер отказался её принимать. Когда клиент пришёл с юристом, им нахамил сотрудник и в грубой форме запретил снимать, из-за чего блогер сказал, что этот автосалон – «немецкий дурдом».

Позже другой сотрудник автосалона объяснил, что они опасаются принимать претензии, поскольку было несколько случаев, когда эти документы пропадали. В итоге клиенты после предъявления претензии обращались в суд до того, как её успевали рассмотреть. Помимо этого, некоторые из недовольных потребителей не оставляли свои контактные данные, из-за чего с ними невозможно было связаться.

Продолжение... Сколько же «жрёт» «Хрюндик»: О реальном расходе и клиренсе LADA XRay Cross рассказал блогер Собственные замеры автомобилиста не совпали с заявленными российским автопроизводителем показателями, причём цифры его не порадовали. В конце концов юристу удалось добиться того, чтобы претензию владельца проблемного Volkswagen Touareg приняли.

Эксперт подчеркнул важность того, чтобы требование о гарантийном ремонте было правильно составлено, а также посоветовал перезванивать в автосалон, если длительное время нет ответа на претензию.