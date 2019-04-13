Автоэксперты определили стоимость самого дорого автомобиля в мире

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Вопреки возможным ожиданиям, звание самого дорого автомобиля получила не новинка, а классическое спорткупе. Автоэксперты определили стоимость Ferrari 250 GTO, которому более 55 лет.

Ferrari 250 GTO рассчитанный на гоночный трек. Долгое время спорткар был в Германии, а затем был приобретен новым владельцем. Летом 2018 года Кристиан Глезель, который представлял Германию на гонках, решил продать спорткар за 70 млн долларов или 4,3 млрд рублей. Стоит отметить, что 19 лет назад гонщик выкупил Ferrari 250 GTO за 6,5 млн долларов.

Модель 1963 года получила турбодвигатель V12 объемом 3,0 литра с отдачей в 300 л. с. В результате всего за 6 секунд Ferrari 250 GTO разгонялся до 100 км/ч при максимальной скорости в 275 км/ч.

Несмотря на внушительный возраст, спорткар находится в идеальном состоянии, поскольку 20 лет назад был отреставрирован и получил сертификат Ferrari Classiche, который гарантирует оригинальные узлы и агрегаты.

Высокая цена обусловлена не только хорошим состоянием и характеристиками, но и уникальным дизайном Джотто Биззарини. Этот спорткар Ferrari 250 GTO победил в 1964 году в марафоне «Тур де Франс», а также получил призовое место в гонке «24 часа Ле-Мана».