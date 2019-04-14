Сколько же «жрёт» «Хрюндик»: О реальном расходе и клиренсе LADA XRay Cross рассказал блогер

Сегодня, 05:00

Собственные замеры автомобилиста не совпали с заявленными российским автопроизводителем показателями, причём цифры его не порадовали.

Согласно официальным данным, дорожный просвет LADA XRay Cross должен составлять 215 мм. Насколько близки к реальности заявленные показатели, решил выяснить автор YouTube-канала «Будни мужика», который не так давно приобрёл себе отечественный «кроссовер». Также он измерил реальных расход топлива и определил, сколько же «жрёт» «Хрюндик» на самом деле.

Весь процесс замера клиренса блогер снял на видео. Оказалось, что нижнюю точку защиты от земли отделяют всего 180 мм. Та же цифра получилась, когда водитель замерял просвет от рычага подвески и от подушки коробки. Заявленные 215 мм удалось увидеть при замере от задней балки.

Компания «АвтоВАЗ» обещает, что расход топлива LADA XRay Cross на трассе будет составлять 6,3 л, а в городском цикле он возрастает до 9,7. Однако при движении на трассе со скоростью около 90 км/ч у автомобилиста вышел расход около 7,5 л, тогда как в городе он составил порядка 11,5 л. В комментариях другие обладатели этой модели отметили, что у них авто «жрет» примерно столько же.

Помимо этого, автовладелец пожаловался на то, что в его «ИксРее» начал дребезжать пластик кожуха рулевой рейки. Также дребезг слышен в районе приборной панели. Автомобилист предположил, что шум мог появиться из-за того, что мастера при установке сигнализации «что-то не докрутили».