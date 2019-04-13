«Не переоцененный японец»: Автоподборщик похвалил Suzuki SX4 с пробегом

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Японский хэтчбек достаточно надежен, чтобы быть прекрасным образцом автопрома на вторичном рынке.

Автоподборщик Дмитрий Рогов провел подробный осмотр Suzuki SX4 в кузове хэтчбек и выяснил все его характеристики. Блогеру настолько понравился данный «японец», что он решился похвалить его.

На отечественном авторынке Suzuki SX4 предлагали в период с 2006 по 2011 годы, но как другие японские автомобили он не были переоценен на «вторичке». На рынке подержанных машин РФ японский хэтчбек обойдется от 500 000 до 550 000 рублей – за эти деньги можно получить автомобиль в хорошей комплектации с АКПП, качественной сборкой, а содержание машины тоже обойдется недорого. По мнению блогера, этот автомобиль вполне можно назвать «не перецеоненным японцем».

Под капотом Suzuki SX4 разместился атмосферный 4-цилиндровый двигатель, работающий на бензине объемом 1,6 литра, который имеет цепной привод с ресурсом в 2 000 км. Должное обслуживание этого мотора позволяет работать при пробеге в 400 000 км. Вместе с двигателем работает 4-ступенчатая АКПП с системой полного привода, отличающаяся надежностью и долгим сроком службы, который достигает уровня 250 000 км, но позже трансмиссии необходим ремонт. Помимо того, японский хэтчбек обладает достаточно качественным лакокрасочным покрытием, благодаря чему кузов Suzuki SX4 длительное время не ржавеет, в отличие от других японских автомобилей.

Салон хэтчбека от Suzuki обшит качественными материалами, которые обладают повышенной износостойкостью и делают интерьер машины привлекательным. Функциональный перечень Suzuki SX4 включает в себя информативный руль с кожаной обшивкой, бесключевой доступ, аудиосистему, позволяющую проигрывать несколько CD, подогревы сидений и электрические стеклоподъемники.