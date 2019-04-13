«Лихой пожиратель километров»: О переделке ГАЗ-24 «Волга» в производительный спорткар рассказал блогер

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Традиционная «Волга» тоже может стать производительным спорткаром, стоит только немного доработать автомобиль.

Блогер с канала «Unit Auto» представил видео с обзором на известный советский автомобиль ГАЗ-24 «Волга», который подвергся серьезным доработкам. Он расскаал, как советский автомобиль превратился в мощный спорткар.

Интересно, что тюнинг осуществлялся над Волгой 1983 года выпуска, а сама машина получила производительный двигатель, более просторный салон, который не лишился комфортабельности.

Подкапотное пространство доработанной версии ГАЗ-24 «Волга» занимает 8-цилиндровый «тойотовский» двигатель 1UZ-FE, выдающий 280 «лошадок» и приводимый в действие 8-ступенчатым «автоматом». Тюнингованный ГАЗ-24 получил не сильно жесткую подвеску, чтобы не сделать автомобиль менее комфортным и не допустить «усталости» кузова машины. Тормоза «Волга» V8 получила от Nissan, считающиеся очень надежными.

Доработанная версия «Волги» обзавелась «родным» гидроусилителем руля. В салоне на передней панели автомобиля стоит отметить скрытый регулятор кондиционера. Также имеются замаскированные под обычные рукоятки электростеклоподъемники. Рычаг трансмиссии также выполнен в форме обычной МКПП, присущей традиционной версии «Волги».

С места доработанная «Волга» трогается очень резко, а «автомат» очень быстро переходит на вторую передачу. Энергоемкая подвеска на ГАЗ-24 с мотором V8 обеспечивает плавность хода, а первую «сотню» машина набирает за 7,0 секунды. Блогер отметил, что ГАЗ-24 «Волга» после доработок стал значительно лучше и приобрел все качества мощного спорткара. «Лихой пожиратель километров», - подвел итог обзорщик.