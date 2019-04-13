Гитарист сыграл на «Весте»: «Рокерская» LADA Vesta удивила сеть

Сегодня, 12:08

Автолюбители показали один из самых необычных способов использования флагманского седана компании «АвтоВАЗ».

В честь Всемирного дня рок-н-ролла один из официальных дилерских центров LADA поделился на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» любопытным видео с «дуэтом» гитариста и седана LADA Vesta. Оказывается, мультимедийная система данного автомобиля вполне способна заменить гитарный усилитель, что и продемонстрировали авторы ролика.

Подключив электрогитару к разъёму AUX в салоне LADA Vesta, автолюбитель исполнил несколько рок-хитов, причём угадать композиции предложили зрителям. Гитарист сыграл на «Весте» песни авторства таких групп как System of a Down, Metallica, Scorpions и даже «Любэ». Кроме того, в конце видео прозвучал саундтрек популярного сериала «Игра Престолов».

Продолжение... «Седан, который круче кроссоверов»: Почему стоит купить LADA Vesta Cross вместо SUV, объяснил эксперт Российский вседорожный седан, благодаря увеличенному клиренсу, без проблем может «уделать» любой кроссовер. «Рокерская» LADA Vesta удивила сеть, многие комментаторы поблагодарили гитариста за любимые песни, а также за идею.

«Кайфую от «Весты» и гитары», «Шикарно! Отличная музыка!», «Браво, об этом ещё никто и нигде не рассказывал! Вы первые, молодцы», «В следующий раз ждем Ладу Калину и AUX-гнездо с Master of Puppets» – восхитились пользователи соцсетей.