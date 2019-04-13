Гитарист сыграл на «Весте»: «Рокерская» LADA Vesta удивила сеть

Автолюбители показали один из самых необычных способов использования флагманского седана компании «АвтоВАЗ».
В честь Всемирного дня рок-н-ролла один из официальных дилерских центров LADA поделился на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» любопытным видео с «дуэтом» гитариста и седана LADA Vesta. Оказывается, мультимедийная система данного автомобиля вполне способна заменить гитарный усилитель, что и продемонстрировали авторы ролика.
Подключив электрогитару к разъёму AUX в салоне LADA Vesta, автолюбитель исполнил несколько рок-хитов, причём угадать композиции предложили зрителям. Гитарист сыграл на «Весте» песни авторства таких групп как System of a Down, Metallica, Scorpions и даже «Любэ». Кроме того, в конце видео прозвучал саундтрек популярного сериала «Игра Престолов».
«Рокерская» LADA Vesta удивила сеть, многие комментаторы поблагодарили гитариста за любимые песни, а также за идею.
«Кайфую от «Весты» и гитары», «Шикарно! Отличная музыка!», «Браво, об этом ещё никто и нигде не рассказывал! Вы первые, молодцы», «В следующий раз ждем Ладу Калину и AUX-гнездо с Master of Puppets» – восхитились пользователи соцсетей.