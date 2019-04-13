Уже в мае дилеры получат кроссовер Haval F7 российской сборки

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Недавно китайский автопроизводитель Haval локализовал сборку кроссовера F7, который собирают в России. Уже в мае официальные дилеры получат первые экземпляры модели, несмотря на то, что продажи стартуют только в июне.

Официальные представители Haval еще в феврале сообщили, что новый завод в Тульской области начнет серийную сборку кроссовера F7 уже в апреле. Модель получила следующие габариты: длина – 4 620 мм, ширина – 1 844 мм, высота – 1 683 мм.

Под капотом Haval F7 установлен бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра с отдачей в 150 л. с. и 2,0 литра на 190 л. с. В паре работает только вариатор на семь скоростей. Клиент сможет заказать систему полного привода за дополнительную плату или сразу приобрести более дорогие комплектации.

В базе Haval F7 оснащен климат-контролем, галогеновыми фарами, литыми дисками на 17 и 19 дюймов. В максимальном оснащении появляется светодиодное исполнение, салон из кожи, адаптивный круиз-контроль и контролем полосы. Стоимость модели объявят ближе к лету.