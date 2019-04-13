Если бы «Гранта» была пикапом: В сети появились рендеры необычной LADA Granta Cross

Сегодня, 10:39

В сети появился рендер пикапа на базе продающегося в России LADA Granta Cross, выполненный венгерскими дизайнерами из X-Tomi Design. Стоить сказать, что данная компания занимается разработкой рендерных изображений автомобилей.

Внешнее оформление виртуального пикапа характеризуется двухдверной кабиной с большой грузовой платформой. В передней части кузова появился X-образный дизайн, созданный «АвтоВАЗ», а пластиковый обвес позаимствован с LADA Granta Cross.

Скорее всего, разработчики «АвтоВАЗ» не решатся на выпуск пикапа LADA Granta. В настоящее время на рынке уже имеется подобный автомобиль, носящий название ВИС-2349, обладающий утилитарным стилем. За эту машину вместе с бортовой платформой придется выложить от 648 500 рублей.

Ранее сообщалось, что художники венгерской студии публиковали в сети рендерные изображения LADA Vesta в кузове купе. Специалисты X-Tomi Design полагали, что благодаря их эскизам, «АвтоВАЗ» может решиться на создание «Весты» в формате купе.