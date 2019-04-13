Грандиозное разочарование: Что стало с LADA Vesta SW Cross после 90 000 км пробега, рассказал владелец

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Автомобилист рассказал, почему не стоит покупать универсал.

Опытом эксплуатации LADA Vesta SW Cross владелец поделился на своем канале «Трудоголик Женя». Автомобилист был очень рад покупке такого красивого автомобиля, но спустя год его настигло грандиозное разочарование.

Он похвалил экстерьер Vesta SW Cross, назвав его самым красивым среди всего модельного ряда LADA. Но плюсы на этом закончились: автор сообщил, что у машины перегорели противотуманные фары спереди и частично габаритные огни сзади. В начале эксплуатации погнулся один из колесных дисков – автор назвал их ненадежными, «гнущимися при любой возможности». Проблема периодически проявляется до сих пор – приходится выполнять прокатку дисков по цене 10 000 рублей за 4 колеса.

Что касается подкапотного пространства Vesta SW Cross, то, по словам владельца, однажды мотор «просто выплюнул» пластиковую крышку: после запуска она сама слетела с креплений. Сам двигатель работает с ужасным шумом, скрипами и свистами. Кроме того, как заявил автор, 1,8-литровый мотор «не тянет» эту машину вообще – мощности в 122 л.с. для таких габаритов недостаточно. А расход топлива для подобной динамики великоват – 10 л в смешанном цикле.

На пробеге в 30 000 км появился скрип втулок стабилизатора, который не исчез окончательно ни после смазки механизмов, ни после их замены. Появились проблемы и с трансмиссией: коробка передач перестала адекватно переключать передачи со 2-й на 3-ю. Скрипят двери «Весты», скрипит педаль сцепления, а с тормозной педали слетает резиновая накладка. Странно работает печка в режиме обдува ног: через время жарко и сухо становится во всем салоне, кроме области ног водителя.

Продолжение... «Седан, который круче кроссоверов»: Почему стоит купить LADA Vesta Cross вместо SUV, объяснил эксперт Российский вседорожный седан, благодаря увеличенному клиренсу, без проблем может «уделать» любой кроссовер. В итоге владелец посоветовал всем сомневающимся: «Не покупайте эту машину».

Разочарование усилил и тот факт, что ранее автор отзыва владел автомобилем Hyundai Solaris, в котором практически не было проблем за 230 000 пробега – и это против 90 000 км у «Лады».