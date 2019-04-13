«Седан, который круче кроссоверов»: Почему стоит купить LADA Vesta Cross вместо SUV, объяснил эксперт

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Российский вседорожный седан, благодаря увеличенному клиренсу, без проблем может «уделать» любой кроссовер.

Ведущий канала «Авто.Ру» на YouTube детально изучил характеристики LADA Vesta Cross. Он решил объяснить, почему вместо покупки SUV стоит обратить внимание на российский кросс-седан.

Как отметил блогер, дорожный просвет авто составил 203 миллиметра, а нижняя часть кузова машины обзавелась черным пластиковым обвесом. «Весту» в комплектации Cross разработчики «АвтоВАЗ» оснастили также 17-дюймовыми колесными дисками. Салон вседорожного седана почти не отличается от интерьера обычной «Весты», кроме других декоративных вставок и переработанной панели управления, обладающей оранжевым оформлением и надпись Cross. Но в целом, интерьер «Весты» впечатляет и даже «выглядит свежо».

Помимо всего, эксперт отметил удобное расположение климат-контроля и кнопок, регулирующих подогрев сидений в кроссовой модификации LADA Vesta, а сиденья в салоне обладают механическими регулировками. Кроме того, блогер выделил наличие регулировки руля в двух плоскостях и неудобную посадку на сиденья.

На креслах второго ряда достаточно места для ног, но для головы места почти нет – высокие пассажиры будут упираться в обивку потолка. Однако для задних пассажиров предусмотрены подогрев дивана, центральный подлокотник, 12-вольтовая розетка и разъем USB.

Подкапотное пространство вседорожной «Весты» занимает 4-цилиндровый мотор объемом 1,8 литра с мощностью 122 лошадиные силы. Агрегат приводится в действие 5-ступенчатыми МКПП или «роботом».

При езде LADA Vesta Cross отлично отзывается на работу руля - на рулевом колесе вообще нет никакой реакции, так как немного отклонил руль влево и автомобиль уже повернул в заданном направлении. Электронные ассистенты, встроенные во вседорожную «Весту», функционируют деликатно – они всего лишь подтормаживают машину, благодаря чему появилась возможность избегать глубоких скольжений. Подвеска, благодаря новым элементам, обеспечивает российскому вседорожному седану плавный ход, а сам автомобиль без проблем преодолевает лежачих полицейских и легкие участки бездорожья. «Седан, который круче кроссоверов», – расхвалил LADA Vesta Cross эксперт.