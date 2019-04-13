Что выбрать: Специалисты разобрались в обновленных Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail

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Эксперты изучили характеристики двух доработанных кроссоверов, а также провели на них тест-драйв, дабы определить лучший паркетник.

Порой потребитель не знает, что выбрать, когда хочет приобрести машину, а в случае с Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail выбор становится еще сложнее, так как после рестайлинга машины имеют схожие параметры и ценники. А потому специалисты разобрались в обновленных кроссоверах.

Так, специалисты выяснили, что Nissan X-Trail комфортнее Mitsubishi Outlander. К примеру, багажная дверь машины открывается, если провести ногой пол задним бампером. Однако у второго кроссовера объем багажника составляет 456 л, что на 24 л больше, чем у его оппонента. Так или иначе, после обновления X-Trail получил подогрев заднего дивана, а еще задние кресла авто можно двигать взад и вперед. У Outlander больше места на заднем ряду, однако салон машины выглядит сильно устаревшим на фоне интерьера оппонента. Кроме того, последний имеет более удобное водительское кресло, и оно не люфтит, как у «Аутлендера».

Динамикой автомобили похожи, однако X-Trail оснащен более эффективной подвеской, в то время, как Outlander получил слишком чувствительную к мелким неровностям жесткую подвеску. Также Nissan более уверен на трассе. По проходимости автомобили похожи, и у них не перегреваются муфты при адекватной пробуксовке.

По словам специалистов, оба кроссовера после обновления стали лучше, однако Nissan X-Trail по технологичности превосходит Mitsubishi Outlander, и более современен, хотя стоит примерно тех же денег.