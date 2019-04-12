Jetour X70 в новом кузове: Появились первые изображения кросс-купе от компании Chery

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В Сети обнародованы первые изображения новинки от компании Chery – купейного варианта уже известного автомобилистам кроссовера Jetour X70. Новое кросс-купе готовится к дебюту уже на днях – 16 апреля стартует Шанхайский автосалон, где Jetour X70 Coupe и будет представлено публике.

До этого Chery уже выпускала другую модификацию Jetour X70 – это была спортивная версия кроссовера с приставкой S. X70 Coupe же можно от личить от стандартного кросса только по внешнему виду – в салоне нет почти никаких обновлений, кроме цветовой гаммы – в отделке салона появились акценты ярко-красного цвета, а также улучшилось качество материалов.

Ничего не изменилось и под капотом исключительно переднеприводного кроссовера: покупателей ждет все та же «турбочетверка» объемом 1,5 литра и мощностью в 147 «лошадей», работающая в связке с 8-диапазонной автоматической либо 5-диапазонной механической трансмиссией.

Ценник на Chery Jetour X70 Coupe еще не оглашен, но эксперты ожидают, что он не слишком будет отличаться от стоимости спортивной модификации – а это 76 900 юаней, то есть примерно 740 00 рублей.