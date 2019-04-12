Чуть ближе к народу: Губернатор Пермского края хочет заменить служебный транспорт для чиновников на такси

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Службы такси придут на замену служебным автомобилям для чиновников – об этом заявил глава Пермского края Максим Решетников во время прямой трансляции в соцсети Instagram.

Отвечая на вопрос подписчика о несанкционированном использовании служебного транспорта чиновниками в качестве личного, Решетников заявил, что подобное не относится к сотрудникам Пермской администрации. Более того, планируется скорый переход от служебных машин к использованию такси. Это позволит лучше контролировать эксплуатационные издержки и сэкономить бюджет.

Что касается перехода на общественный транспорт, губернатор отметил, что это станет возможным только при расширении штата сотрудников, которые в таком случае станут меньше успевать в командировках. Пока что будет рассматриваться только такси – причем это будет не лично разработанная служба, а уже существующий поставщик, который выиграет тендер.

Также глава сообщил, что самая высокая стоимость аренды в 560 руб./час принадлежит служебным автомобилям вроде Toyota Camry и аналогичных моделей.