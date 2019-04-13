Nissan X-Trail получил новые моторы для Европы

Сегодня, 05:00

Компания Nissan пересмотрела линейку двигателей кроссовера X-Trail для европейского рынка. Теперь в неё входит всего два новых мотора.

На смену наддувному 1.6 DIG-T пришёл новый 1,3-литровый бензиновый агрегат DIG-T, который альянс Renault-Nissan разработал совместно с Daimler. При мощности в 160 сил крутящий момент равен 270 Нм. Также кроссовер обзавёлся новой коробкой передач – 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Бензиновый X-Trai доступен только в переднеприводном варианте.

Пара «дизелей», с которыми раньше предлагался Nissan X-Trail, была заменена на 1,7-литровый 150-сильный двигатель. В тандеме с ним может работать только 6-скоростная МКПП, привод может быть как передний, так и полный. Оба новых агрегата соответствуют нормам Euro 6d-TEMP.

Российская моторная гамма Nissan X-Trail пока не претерпит никаких изменений, в неё по-прежнему будут входить три агрегата. Речь идёт о 1,6-литровом 130-сильном «дизеле» и бензиновых двигателях объёмом 2,0 и 2,5 л с отдачей в 144 и 171 л. с. соответственно. Стоимость кроссовера в России стартует от 1 400 000 рублей.