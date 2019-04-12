Камуфляж не помог: Кабриолеты Aurus запечатлены репетирующими парад Победы

Сегодня, 05:00

В Москве ведется подготовка к празднику и, благодаря «фотошпионам», стало известно, что в мероприятии будут задействованы новинки проекта «Кортеж».

Кабриолеты Aurus Senat Cabrio запечатлены репетирующими парад Победы на Манежной площади в Москве. Два автомобиля были замаскированы, однако камуфляж не помог скрыть принадлежность машин к бренду Aurus.

На фотографиях и видеороликах, снятых в Москве, можно увидеть, что Aurus Senat Cabrio передней частью повторяет седан Senat S600. При этом, кабриолеты наделены мягкой складной крышей, поручнем в салоне, удлиненными дверями, и сделаны двухдверными, а потому, можно полагать, что в будущем проект «Кортеж» представит купе Aurus.

Предполагается, что на грядущем параде Победы кабриолеты Aurus Senat Cabrio заменят ЗИЛ-41041 АМГ. Но для этого нужен третий кабриолет, и пока нет информации о том, существует ли его полноценный экземпляр или же, соберут ли его к празднику.

Напомним, проект «Кортеж» реализовывается последние 6 лет, а его бюджет составил 12 млрд рублей. В ближайшем будущем машины проекта под маркой Aurus отправятся на рынок, по цене не менее 10 млн рублей за единицу.