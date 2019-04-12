Tesla, трепещи: Geely добралась до сегмента электромобилей с новым седаном Geometry A

Сегодня, 05:00

Geely представили новый суббренд, под которым компания будет выпускать электрические автомобили премиум-класса. Первой моделью, которая открыла сегмент, стал седан Geometry A.

Эксперты уже заявляют, что новый электромобиль станет прямым конкурентом для модели Tesla Model S: обе оснащены автопилотом 2 уровня и проходят на одном заряде около 500 километров. Если быть точными, стандартной версии Geometry A хватает на 410 км, а версии Long Range – на 500, в то время как Model S проезжает 507-539 км. При этом разница в цене заметно в пользу «китайца»: 31,25037,2 тысячи долларов вместо 75,7-89,7 тысяч за Tesla.

Geometry A будет развивать скорость до 150 км/ч, а достигать первой «сотни» за 8,8 секунды. Geely, сообщает, что в приоритете для бренда будет китайский рынок, но часть тиража пойдет на экспорт. И спрос велик – 17 из 26 тысяч поданных заявок на предзаказ принадлежат клиентам из-за рубежа.

К 2025 году производитель планирует расширить модельную линейку до 10 моделей, и помимо седана туда войдут кроссовер и минивэн.