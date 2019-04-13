Бортовой компьютер «обманывает»: Реальный расход LADA Vesta показал владелец

Сегодня, 06:00

Автомобилист провел эксперимент на своей «Весте» с мотором 1.6 и АКПП, дабы выяснить, сколько топлива она потребляет.

Блогер Анатолий Евсеев на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором показал реальный расход топлива LADA Vesta. Машина была «под завязку» заправлена качественным бензином АИ-95, после чего автомобилист отправился в поездку по городу, придерживаясь обычного городского режима вождения, без нарушений ПДД.

По завершении 100-километровой поездки бортовой компьютер LADA Vesta показал расход 8,8 л при средней скорости движения в 29 км/ч. Далее автомобиль снова был заправлен «под завязку», и заправочный терминал показал, что в бак было залито 8,53 л горючего. То есть, можно предположить, что бортовой компьютер «Весты» немного «обманывает».

Самого автомобилиста расход LADA Vesta не смущает. Он пояснил, что машина двигалась по плохим дорогам, в авто находились два человека. Кроме того, машина примерно полчаса стояла в пробке, а в силу холодной погоды в авто работал обогрев. Все эти факторы сказываются на расходе топлива.