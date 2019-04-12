В сети опубликовали фото нового Chevrolet Corvette до официальной премьеры

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Ранее GM сообщили, что намерены создать среднемоторный спорткар Chevrolet Corvette на мировом рынке. За несколько месяцев до официальной премьеры, компания опубликовала фотографии новинки.

Поскольку ранее у Chevrolet Corvette никогда не было среднемоторной компоновки, специалистам пришлось проводить множество испытаний. В частности были проблемы с электроникой, а также жесткостью кузова. Опытный образец спорткара оснастили двигателем V8 с двумя турбонагнетателями. В результате алюминиевая рама деформировалась, а стеклянная крышка лопнула.

Несмотря на возникшие проблемы, Chevrolet Corvette получит этот двигатель. Мотор V8 с двумя турбонагнетателями объемом 6,2 литра будет генерировать до 500 л. с. В паре работает восьмискоростной вариатор ZF. Кроме того, специалисты ожидают гибридный Corvette Emperor с полным приводом.

Презентация среднемоторного Chevrolet Corvette состоится 18 июля, а серийная сборка стартует осенью. По предварительным данным спорткар обойдется в 60 000 – 70 000 долларов или 3,9 -4,5 млн рублей.