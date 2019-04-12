«Рено Нервоз»: За что любить Renault Logan рассказал блогер

Сегодня, 15:02

Известный обзорщик наконец-то отреагировал на просьбы своих зрителей снять сюжет о французском «бюджетнике» первого поколения.

На YouTube-канале ASATA channel появился ролик, в котором экспрессивный блогер Марат Борода рассказал, за что любить Renault Logan. Первое, на что в машине обратил внимание обзорщик, это ее внешность. По словам ютубера, она настолько раздражающе скучна, что он дал модели прозвище «Рено Нервоз», и больше не захотел возвращаться к обсуждению облика «француза».

Невзирая на не лучшую внешность Renault Logan, блогер признал, что эта машина стоит своих денег. Нормальный экземпляр авто на вторичном рынке можно приобрести за 300 000 рублей. По словам обзорщика, когда автомобиль появился в России, он затмил «Гранту». Ютубер отметил, что над первым «Логаном» не работали маркетологи, и машина получилась надежной и качественной настолько, что спустя годы эксплуатации автомобиль может потребовать лишь замены ступичных подшипников, и ездить без всяких поломок.

Блогер также сообщил, что моторы первого Renault Logan «живут» по 400-600 тысяч км пробега, а некоторые двигатели способны на 1 млн км. Очевидным показателем надежности модели эксперт назвал тот факт, что «Логаны» отлично работают в такси. Говоря о салоне Renault Logan, блогер заявил, что в этой машине приятно находиться, он комфортнее и просторнее, чем у «Гранты». Кроме того, салон «француза» собран качественнее. А еще, обзорщик заявил, что Logan лучше машин «АвтоВАЗа» тем, что он не доставляет проблем.