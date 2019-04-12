Нет экспертизы – нет тюнинга: Медведев утвердил правила внесения доработок в машины

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Отныне жители РФ не смогут без соответствующего разрешения делать тюнинг своих транспортных средств.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил правила внесения доработок в машины. И если раньше в этом вопросе сдерживающими факторами были только фантазия автолюбителя и средства, которых ему хватило бы на модернизацию машины, то с 1 июня 2019 года, если у автомобилиста не будет на руках результатов соответствующей экспертизы, то и тюнинга ему не видать.

Уточним, что теперь желающим сделать тюнинг авто изначально необходимо получить заключение технической экспертизы, которое нужно показать в ГИБДД. Если в Госавтоинспекции не выявят в документе технические препятствия для модернизации машины, то автовладельцу разрешат ее делать.

Отказ на тюнинг авто владелец может получить, когда доработки предполагают изменения идентификационного номера или размера колесной базы. Также недопустима чрезмерная масса машины, а еще, запрещается замена кузова, кабины или шасси, не предусмотренных маркой авто.

После тюнинга автовладельцу придется еще раз побывать в Госавтоинспекции. В ГИБДД необходимо показать экспертам машину, дабы они выдали свидетельство, в котором говорится, что она модернизирована без нарушений допустимых норм.