Haval сменил логотип: H2 и H6 с новыми шильдиками появились в России

Сегодня, 13:23

Китайский производитель Haval решил сменить «лицо», обновив логотип бренда. Модели H2 и H6 с новыми шильдиками уже поступили к российским дилерам.

Как заявили в представительстве компании, теперь в Haval заинтересованы в «молодости и динамичности», и новый логотип хорошо отражает новую стратегию развития бренда. Теперь надпись выглядит сдержаннее и лаконичнее, чем прежде. Логотип, как и раньше, украшает собой решетку радиатора и «сердцевину» рулевого колеса.

Российские покупатели пока могут приобрести кроссоверы H6 и H2, а также внедорожник H9. Но в течение 2019 года модельный ряд компании в России пополнят новинкой – еще одним кроссовером Haval F7. По ожиданиям производителя, он должен стать настоящим бестселлером, а выпускать его будут на заводе Haval в Тульской области.

Кроме того, вслед за F7 может появиться и вариант кросс-купе под названием Haval F7x.