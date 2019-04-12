Большая модернизация: «АвтоВАЗ» остановит поставки машин в Европу

Сегодня, 12:30

Отечественному машиностроительному гиганту придется отказаться от реализации своей продукции в регионе в связи с ужесточением экологических норм.

«АвтоВАЗ» остановит поставки машин в Европу, так как в нынешнем году в регионе вступает в силу экологический стандарт Евро 6+. При этом, представители отечественной компании отметили, что Старый Свет не считается приоритетным для производителя, и он всегда делал ставку на СНГ, а также на латиноамериканский и ближневосточный рынки.

В «АвтоВАЗе» также сообщили, что уход марки LADA с Европы станет временным решением, и производитель не собирается покидать регион навсегда. Вместо этого в будущем европейцам предложат новую модель, однако о ней нет подробностей. Также эксперты рынка считают, что в Старый Свет могут вернуться существующие сейчас модели, но для этого им нужна большая модернизация силовых установок, однако специалисты сомневаются, что «АвтоВАЗ» пожелает вкладывать в это средства.

Напомним, в минувшем году экспорт продукции компании «АвтоВАЗ» вырос на 57% в годовом сравнении. За рубеж было отправлено 38 тысяч российских машин. Самым большим внешним рынком LADA остается Казахстан. В этой стране в прошлом году было продано 13,1 тысячи отечественных авто. Также в тройку крупнейших экспортных рынков «Лады» входят Беларусь и Узбекистан.