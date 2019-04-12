«Пушка-гонка»: «Люксовая» Toyota Camry из подручных средств рассмешила сеть

Сегодня, 08:38

Внимательные пользователи обратили внимание, что самодельная машина всё-таки получила значок LADA.

«Люксовая» Toyota Camry, как её назвали в сети, представляет собой страшный сон автолюбителей в целом и ценителей автозвука в частности. Кузов выполнен из фанеры, вместо стекла использовалась пленка, зато в салоне присутствует натуральное дерево. Машина рассмешила сеть.

«Пушка-гонка. Камри 3.5. Японцы вещи делают», «Не знаю где вы увидели «Камри», я вижу новую «Ладу», «LADA Fanera», «Луше «Приоры», «Не, ну по салону чистый японец», «Зато не пешком», «Без мам, пап и кредитов», – шутят комментаторы.

Однако больше всего машина из подручных средств поражает обилием динамиков на дверях и надписей с названием крупного производителя профессиональной акустики для автомобилей. К сожалению, вопрос о том, на ходу ли это «чудо техники», остаётся открытым. Не исключено, что его создали исключительно ради того, чтобы высмеять любителей «колхозного» тюнинга.