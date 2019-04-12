Как повысить уровень комфорта в старой иномарке: О доработках салона Hyundai Solaris за 7 лет эксплуатации рассказал владелец

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Владелец Hyundai Solaris рассказал, какие изменения внес в свой автомобиль за 7 лет с целью улучшения комфорта использования – насчитал более десятка мелких доработок.

Автор канала «Сервисные будни» уточнил, что начал совершенствовать свой «Солярис» еще с 2012-года, когда только начал им пользоваться. В числе первых он вывел на кнопку для функции курсовой устойчивости, которая отсутствует в его комплектации, включение/выключение сабвуферов. Под зеркалом установил видеорегистратор, а на лобовое стекло повесил беспроводную кнопку сохранения видео. На рулевое колесо надел кожаную оплетку и поменял пластиковую вставку спустя 6 лет эксплуатации. Также вокруг замка владелец повесил фосфорное колечко, благодаря которому в темноте проще попасть ключом в скважину.

На передней панели Hyundai Solaris он повесил держатель для телефона, поставил новую систему мультимедиа на ОС Android, заменил кнопки климатической установки, вместо одного из прикуривателей сделал 2 порта для USB-зарядки. На центральном тоннеле некоторые ниши оформил светящимся в темноте неоновым шнуром и поставил новую ручку КПП.

На сиденья «Соляриса» автор надел новые чехлы из экокожи в черно-белой гамме, а на спинку кресла переднего пассажира повесил держатель для планшета. Также под сиденье поместил сабвуфер и на тоннель сзади поставил еще один порт для зарядки гаджетов. И наконец подсветку салона усовершенствовал светодиодными лампочками на 3 Вт.