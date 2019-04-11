Toyota S-FR станет спорткаром?: Японский бренд опубликовал рендеры концептуальной модели на патентном сайте

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Судя по обнаруженным на голландском портале изображениям, новинка от Toyota будет во многом повторять очертания прославленного Audi TT.

При этом показанный ещё в 2015 году концепт Toyota SF-R отличался куда большей оригинальностью и более крупными габаритами, в то время как потенциальный спорткар, судя по опубликованным рендерам, получил всего 2 кресла вкупе с существенно укороченной базой.

Не исключено, что под капотом автомобиля может оказаться 130-сильный турбомотор – по крайней мере, говоря о концептуальной модели SF-R, многие связывали её именно с таким силовым агрегатом, однако судя по существенным переменам в экстерьере спорткара, можно ожидать и совершенно новый двигатель.

Судя по патентным изображениям, автомобиль получит вытянутый кузов и маленькую радиаторную решетку, а также стильные 10-лопастные диски. Предполагается, что уже в ближайшее время компания Toyota порадует автолюбителей новой информацией о концепте спорткара.