Дешево и сердито: Как недорого «прокачать» УАЗ «Патриот» 2019 показал владелец

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Автомобилист решил усовершенствовать подвеску отечественного внедорожника, и похвастался результатами своей работы.

Как недорого «прокачать» УАЗ «Патриот» 2019 показал интернет-пользователь Сергей Корнев на сайте YouTube. Владелец внедорожника показал видео, в котором сообщил, что доработка подвески пружинами достаточно хлопотное занятие, ведь нужно дополнительно «варить» стаканы, а потому автор решил усилить подвеску третьим листом рессоры.

Задуманное автомобилистом выходит дешево и сердито за два рессорных листа придется заплатить примерно 2 400 рублей, а установить их можно самостоятельно. По словам рассказчика, благодаря незначительной доработке машины повысилась ее грузоподъемность. Кроме того, ушли пробои в отбойник. Сам автомобиль при этом поднялся на 6-8 см, однако на ходовые качества машины не ухудшились.

Напомним, недавно УАЗ «Патриот» претерпел обновление. Машину оснастили системой «ЭРА-ГЛОНАСС», доработанным мотором. Стоимость авто составляет от 794 900 рублей.