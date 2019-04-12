«Едешь, как на козле. То летишь, то ползешь»: На проблемы с кондиционером LADA Granta FL пожаловался владелец

Сегодня, 06:00

По словам автолюбителя, из-за нестабильной работы кондиционера, на «Гранте» постоянно «скачет» тяга.

Судя по тому, что рассказал владелец LADA Granta FL, во время езды с включенным кондиционером машина кардинально теряет тягу, и буквально «ползёт» по дороге, но стоит ему автоматически выключиться, как автомобиль тут же начинает набирать скорость и достаточно резво разгоняться. «Едешь, как на козле. То летишь, то ползёшь», – пожаловался водитель.

При этом контроль температуры в LADA Granta FL работает катастрофически плохо, ведь каждую минуту происходят щелчки реле и кондиционер либо отключается, либо – перезапускается, из-за чего «грантовод» начинает нервничать ещё сильнее: «Поломка, или всё так и должно быть?». Свой вопрос водитель адресовал к автолюбителям из сообщества «ВКонтакте», посвященного LADA Granta FL.

Ответ не заставил себя долго ждать. Нашлись водители со схожей проблемой: «У меня также, и мощность теряется». Но по мнению большинства автолюбителей, никакой проблемы с кондиционером LADA Granta FL здесь вовсе нет, поскольку «грантоводы» убеждены в том, что всё работает именно так, как и должно: «Да на всех так. Охлаждать в таком режиме ему хватает. Считайте, что в таком режиме он вам экономит топливо».