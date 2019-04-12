216 итальянских суперкаров: Все модели автомобилей Ferrari, выпущенные с 1947 года, показали в одном видео

Сегодня, 03:00

Вся история развития итальянского автогиганта смогла уместиться в 4-минутное видео, в ходе которого все желающие смогли проследить, как менялись автомобили Ferrari с 1947 года.

Всего в видеоролике, созданном мастерами из Budget Direct Car Insurance, нашлось место для 216 итальянских суперкаров, однако мимо списка незаслуженно прошло 76 гоночных болидов, принимавших участие в легендарной гонке «Формула 1». Самым старым из существующих болидов Ferrari, считается модель 125, выпущенная в 1950. Водителю Ferrari 125 однажды даже посчастливилось подняться на подиум в тройке победителей заезда.

Последним же на данный момент гоночным болидом итальянского бренда является Ferrari SF71H 2018 года выпуска, удостоившаяся 6 побед в заездах и поднявшаяся на 2 место в кубке конструкторов. В самом же видеоролике показаны 128 моделей, предназначенных как для гражданской эксплуатации, так и для гонок, а также 81 автомобиль сегмента Sport Prototype, допускающийся исключительно к гоночным заездам.

Не забыли авторы видео и о 8 суперкарах, выходивших в ограниченном тираже: от Ferrari P4/5 2005 года, до модели SP38, выпущенной в прошлом году.