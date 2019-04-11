Не хуже «Дастера»: Названы технические характеристики серийной Renault Arkana

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Кросс-купе Renault Arkana отправится на рынок Росси в первой половине текущего года, а на конвейер автомобиль станет в ближайшем будущем в Москве.

В отечественном офисе французской марки были частично названы технические характеристики серийной Renault Arkana. Стало известно, что автомобиль получил турбодвигатель от нового Duster, рулевой механизм с электрическим усилителем и дорожный просвет в 205 мм. Также автомобиль получит полноприводные версии, а потому, эксперты считают, что новинка будет не хуже «Дастера».

Известно, что в основу серийной Renault Arkana легло модернизированное шасси B0. Переднеприводные версии кроссовера будут оснащаться задней балкой, а для полноприводных вариаций машины предусмотрена «многорычажка».

О моторе для Renault Arkana известно, что его разработка велась совместно с Daimler. Мощность турбированного 4-цилиндрового агрегата TCe составляет 150 л.с./250 Нм. Двигатель работает в паре с вариатором. Мотор будет расходовать в смешанном цикле порядка 7 л на 100 км пути. Ожидается, что запас хода серийной Arkana составит около 700 км на полном баке.

В Renault Arkana уделено внимание безопасности. Автомобиль получил 6 эйрбэгов, а еще, конструкция кузова машины будет на 35% состоять из высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей. Они используются для усиления стоек кузова, структуры крыши, передних ланжеронов, подрамника, моторного щита и панели пола.