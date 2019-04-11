«Дайте турбодизель!»: Заявленные комплектации российской версии пикапа Isuzu D-Max расстроили сеть

Сегодня, 19:00

В Россию японский пикап приедет с безальтернативным атмосферным дизельным двигателем, в то время как глобальная версия Isuzu D-Max может похвастать более широкой моторной гаммой.

После глубокого рестайлинга, пикап Isuzu D-Max сможет похвастать турбодизельной «четверкой» на 1,9 литра и 150 л.с., битурбодизельным 2,5-литровым агрегатом на 163 «лошади» и 3,0-литровым дизельным мотором на 177 л.с. При этом для заявленных комплектаций российской версии автомобиля будет предложен исключительно последний вариант силовой установки.

Данный факт очень расстроил комментаторов в сети, которые на фоне старта продаж пикапа Isuzu D-Max в России пожаловались, что за достаточно внушительные деньги – а стоимость модели будет варьироваться от 2,1 до 2,6 миллионов рублей – они бы хотели получать возможность самостоятельно выбирать, какой мотор окажется под капотом их пикапа: «Дайте турбодизель!».

При этом в остальном автомобиль их полностью устраивает. При грузоподъемности в 950-990 кг и наличию на выбор как механической, так и автоматической коробки передач, пикап Isuzu D-Max можно назвать одной из наиболее предпочтительных моделей, которая будет смотреться выгоднее большинства своих конкурентов на российском рынке.