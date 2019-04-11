«Диски кривые или барабан яйцом»: Почему УАЗ «Патриот» может вибрировать во время торможения – соцсети

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По словам пожаловавшегося водителя, попытки затормозить свой внедорожник для него теперь оборачиваются крайне неприятными ощущениями.

Свой УАЗ «Патриот» владелец приобрёл ещё в 2007 году, однако первые серьезные проблемы появились у него только сейчас. Как заявил автолюбитель, во время езды по скоростной трассе, при попытке торможения начинает идти вибрация по всей машине, и он не знает, как от неё избавиться, поскольку ездить стало гораздо дискомфортнее, чем раньше. За советом он обратился в сообщество соцсети «ВКонтакте», посвященное внедорожнику УАЗ «Патриот».

Комментаторы в сети попытались разобраться, почему «Патриот» может вибрировать во время торможения. Один из автомобилистов предложил водителю заменить тормозные диски, однако тот заявил, что проблема явно не в них, поскольку установлены на автомобиль практически новые агрегаты. Второй комментатор спросил, передаётся ли вибрация в руль или в педаль, а в случае, если так и есть, посоветовал обращаться к официальным дилерам.

«Могут быть болты раскручены на суппортах или колесе», – предположил другой «уазовод», но самую оригинальную версию о причинах вибрации УАЗ «Патриот» высказал автолюбитель из Набережных Челнов: «Там или диски кривые или барабан яйцом пошёл».