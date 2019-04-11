Chery предложат кроссовер Tiggo 4 с электромотором

Сегодня, 17:00

Китайский автопроизводитель Chery планирует расширить семейство кроссовера Tiggo предложив электрический вариант. Компания намерена предложить обновление Chery Tiggo 4 уже 16 апреля в Шанхае.

Несмотря на то, что официальная презентация автомобиля состоится уже через несколько дней, производитель опубликовал первые снимки и информацию о новом Tiggo e с электрической силовой установкой.

Согласно предварительным данным модель сможет проезжать до 400 км на одном заряде. Электромотор получит обновленный кроссовер Chery Tiggo 4, который получил последние доработки только осенью прошлого года.

Модель получила другие бампера, радиаторную решетку, оптику и оформление интерьера. Несмотря на рестайлинг, спрос на Chery Tiggo 4 оказался маленьким. Электрическая версия получит изменения передней части модели и шайбу вместо классического селектора КПП.