Даже круче, чем «Газпром»: Сбербанк России потратит 274 000 000 рублей на покупку 85 автомобилей Mercedes-Benz

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Конкретные модели пока не называются, однако уже известно, что закупки будут производиться у единственного официального импортера немецкого бренда в Россию.

Тендер на закупку появился ещё 5 лет назад, однако к серьезному рассмотрению заявки комиссия приступила только сейчас. В среднем за один автомобиль Mercedes-Benz Сбербанку России придётся заплатить 3,6 миллиона рублей. Таким образом, на покупку 85 машин госкорпорация потратит 274 00 0000 рублей.

Данный показатель превышает аналогичный у компании «Газпром». Напомним, в конце прошлого года был объявлен тендер на приобретение 9 экземпляров Mercedes-Benz E 400 4M на сумму в 27 200 000 рублей. При этом ценник одного такого авто может достигать 5 миллионов рублей, а все машины должны быть абсолютно новыми.

Ещё 33 700 000 рублей «Газпром» уже потратил на два автобуса Mercedes-Benz. Стоит добавить, что Сбербанк России и «Газпром» – далеко не единственные любители премиальных немецких автомобилей среди госпредприятий. Ранее Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC за 6,2 млн рублей приобретало акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» имени А.И. Яскина».