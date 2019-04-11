Значимый и минималистичный: Изображения электрического седана от Infiniti показали до премьеры

Сегодня, 14:57

Полноценный дебют одного из самых значимых концептов от японского автогиганта должен состояться через несколько дней в Шанхае.

Судя по изображениям, попавшим в сеть до премьеры, в разработке дизайна конструкторы использовали стилистику шоу-кара Infiniti QX Inspiration, однако в отличие от своего идеологического собрата – электрический седан Qs Inspiration всё-таки имеет все шансы выйти в серийное производство. На это намекают и создатели модели, уточняя, что по значимости её можно поставить на один уровень с Infiniti Q45, стартовавшем ещё в 1989 году.

В дизайне кузова и интерьере Infiniti Qs Inspiration будет преобладать минималистичный стиль – никаких резких линий и «угрожающих» кузовных деталей, лишь плавные формы, сочетающиеся с вытянутым кузовом и очень стильными дизайнерскими дисками. В салоне отметить можно своеобразное разделение автомобиля на две зоны – лаконичный кокпит и «зона отдыха» для задних пассажиров.

О силовой установке Infiniti Qs Inspiration известно лишь то, что она будет полностью электрической, и седан без подзарядки сможет проезжать до 600 километров.