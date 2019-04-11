Больше комфорта: Японцы готовят к презентации новый Subaru Outback

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Разработчики показали тизер следующего поколения кросс-универсала Subaru Outback, а также сообщили, когда покажут новинку.

Японцы готовят к презентации новый Subaru Outback, и состоится она 17 апреля в рамках пресс-брифинга в Нью-Йорке. Разработчики не спешат рассекречивать подробности новинки, а потому, пока только предполагается, что технически автомобиль будет похож на седан Legacy нового поколения, дебютировавший зимой.

Опубликованный накануне тизер нового Subaru Outback не дает представления о внешности машины, однако ожидается, что она претерпит незначительные изменения в облике. При этом, благодаря новой платформе, автомобиль получит больше комфорта.

Не исключается, что новый Subaru Outback получит гибридную установку на базе 2-литрового бензинового мотора на 150 л.с., пару которому составит электродвигатель на 17 л.с. Данный комбинированный агрегат уже используется на модели XV e-Boxer.