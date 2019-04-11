«Все плавно закрывается»: О плюсах LADA Granta FL рассказал ее счастливый владелец

Один из отечественных автомобилистов, явно полюбивший обновленную «Гранту», поделился честным отзывом о машине.
О плюсах LADA Granta Fl рассказал ее счастливый владелец на YouTube-канале Di Voise. Автомобилист в своем видео обратил внимание на важное, по его мнению, достоинство модели у нее «все плавно закрывается». Автор пояснил, что у «Гранты» широко открываются все двери, однако еще приятнее то, что они без всяких усилий тихо закрываются. Также рассказчик обратил внимание плавно и тихо закрывающуюся багажную дверь.
Автор заявил, что не может нарадоваться покупкой LADA Granta Fl, а еще, его не волнуют негативные отзывы о машине. По словам автомобилиста, его нередко «пугали» рассказами о том, что его мнение о «Гранте» испортится спустя год эксплуатации, однако этого не произошло. Более того, рассказчик сообщил, что его автомобиль проехал 23 000 км, работая в такси. То есть, в машине постоянно открываются и закрываются все двери, однако никаких поломок не случается и признаков износа нет.