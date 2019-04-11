«Все плавно закрывается»: О плюсах LADA Granta FL рассказал ее счастливый владелец

Сегодня, 09:31

Один из отечественных автомобилистов, явно полюбивший обновленную «Гранту», поделился честным отзывом о машине.

О плюсах LADA Granta Fl рассказал ее счастливый владелец на YouTube-канале Di Voise. Автомобилист в своем видео обратил внимание на важное, по его мнению, достоинство модели у нее «все плавно закрывается». Автор пояснил, что у «Гранты» широко открываются все двери, однако еще приятнее то, что они без всяких усилий тихо закрываются. Также рассказчик обратил внимание плавно и тихо закрывающуюся багажную дверь.