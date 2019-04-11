«Идеальны для своих стихий»: Китайские кроссоверы Haval H6 и Geely Atlas сравнил популярный блогер

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Как оказалось, различий у автомобилей не так уж и много, однако области применения у двух внедорожников из Поднебесной – самые разные.

Geely Atlas может похвастать дорогим салоном, качественными отделочными материалами и наличием встроенной навигации, а Haval H6 – огромным списком различных дополнительных опций, более удачным сенсорным экраном головного устройства, а также мультирулём. Что касается комфорта для задних пассажиров, то здесь свободного пространства больше у «Хавэйла», зато в «Атласе» присутствуют USB-розетки и дефлекторы обдува.

Haval H9, по мнению обзорщика с YouTube-канала Dizzlike Channel, больше подойдёт для любителей резвой городской езды, на что намекает 1,5-литровый турбомотор, в то время как у Geely Atlas под капотом расположился мощный 2,4-литровый «атмосферник», благодаря которому автомобиль прекрасно справляется с бездорожьем. При этом по управляемости и отдаче H9 смотрится предпочтительнее своего конкурента.

Подводя итоги сравнения китайских кроссоверов, блогер заключил, что они оба очень ему нравятся, и выбор каждый должен делать для себя сам: «Они идеальны для своих стихий. Haval H6 – городские ежедневные поездки, а Geely Atlas – путешествия и лёгкое бездорожье».