Дикий офф-роуд: «ТурбоНива» и «Патриот-Головастик» устроили месиво на бездорожье

Сегодня, 08:38

Десять любителей экстремального отдыха выехали на своих машинах в заснеженную лесистую местность, где каждая из машин показала свои способности в сложных условиях.

На YouTube-канале «Жизнь Нивы Урбан» появился новый сюжет, посвященный «покатушкам» на внедорожниках. Автор ролика сообщил, что в мероприятии были задействованы несколько LADA 4x4, старый Suzuki Grand Vitara, Jeep Cherokee, УАЗ-469 с большими колесами, а также пикап УАЗ «Патриот Карго».

Самым эффектным на мероприятии стал именно «Патриот Карго». Тюнингованный автомобиль наделен высокой подвеской, 40-ми колесами, кенгурятником, шноркелью, «понижайкой» 4:1. Также «Головастик» получил новый бампер и расширители колесных арок.

Еще одним ярким «персонажем» мероприятия стала «Нива» на 35-х колесах с модернизированной подвеской, получившая турбодвигатель. По словам ее владельца, мотор выдает мощность 150-160 л.с.

Стоит сказать, что участники заездов показали поистине дикий офф-роуд, разъезжая по тающим сугробам, а «ТурбоНива» и «Патриот-Головастик» устроили снежно-грязевое месиво на бездорожье своими огромными колесами. Кроме того, «Карго» иногда «помогал» остальным, делая «колею» в снегу для менее проходимых машин. Однако и самому «УАЗу» иногда приходилось нелегко, вероятно, из-за нехватки мощности двигателя. Это было хорошо видно, когда машина пыталась заехать на небольшую, но крутую заснеженную «горку». А вот турбодвигатель «Нивы» позволил ей уверенно заезжать на подобные горки.