«Ставьте вариатор и наслаждайтесь»: Динамика Renault Sandero Stepway на «механике» оставляет желать лучшего – эксперт

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По мнению популярного блогера, французский автомобиль после рестайлинга перестал нуждаться в механической трансмиссии.

Обзорщик с YouTube-канала Z-Drive убеждён в том, что приверженность большинства отечественных автолюбителей к механической коробке передач – идёт только во вред, и продемонстрировал это на примере «люксовой» комплектации Renault Sandero Stepway, оснащённой 113-сильным мотором и МКПП: «В современных реалиях механика уже отживает своё!».

Чтобы убедить зрителей в этом, ему пришлось замерить скорость разгона популярного французского паркетника с нуля до сотни км/ч, но и рассказать о некоторых недостатках «Сандеро», которых он лишен в своей модификации с вариатором. В первую очередь, у Renault Sandero Stepway нет кнопки отключения ESP, причем данная функция отсутствует даже в бортовом компьютере. Также расход топлива на «механике» значительно выше, чем на вариаторе.

Наконец разгон 0-100 км/ч, занявший у водителя почти 13 секунд, должен стать последним доводом в пользу того, что динамика Renault Sandero Stepway «на механике» оставляет желать лучшего, поскольку мощный мотор заставляет автомобиль пробуксовывать уже на второй скорости, из-за чего включается ограничение тяги: «Ставьте вариатор и наслаждайтесь!».