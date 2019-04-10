«Мошенничество или кривые руки?»: Обман от «официалов» при смене резины на Hyundai Creta обсудили в сети

Сегодня, 17:10

Возмущенный водитель пожаловался на официальных дилеров Hyundai в Казани, которые вместо четырех датчиков давления в зимние покрышки, установили ему всего один.

В прошлом месяце автолюбитель приобрел себе Hyundai Creta, после чего сразу на месте, у «официалов», решил «переобуть» свою кроссовер в новенькие зимние шины. Дилеры отрапортовали о завершении работ и отдали «Крету» владельцу, после чего он в течение месяца спокойно проездил на ней, а когда пришло время менять шины на летние – владелец ужаснулся, поскольку вместо положенных 4 датчиков в каждой из покрышек, ему поставили всего 1.

При этом крайне маловероятно, что имела место быть банальная небрежность, поскольку по словам водителя, горе-мастера даже заглушили ошибку на панели управления. Таким образом, водитель проехал на своей Hyundai Creta 1090 километров до обнаружения обмана (или же досадного упущения) со стороны «официалов».

Комментаторы в сети заявили, что далеко не факт, что владельца «корейца» действительно обманули, ведь данная ошибка попросту не появляется на Hyundai Creta до пробега в 10 000 километров: «Может, это не мошенничество, а кривые руки? Они могли просто сломать эти датчики!».