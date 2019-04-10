Что думают об «АвтоВАЗ»: Иностранцы поделились своим мнением об автомобилях LADA

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Специалисты «АвтоВАЗ» продолжают изучать иностранные рынки, чтобы увеличить количество экспортных автомобилей. В этот раз клиенты российского автопроизодителя в Боливии поделились своим мнением о LADA.

Официальным дилером LADA в Боливии является компания Bolivian Auto Motors. Бренд предлагает модели 4Х4, Vesta и Largus. Рамиро Бая, глава официального представителя марки в Боливии, сообщил, что «Нива» - идеальный внедорожник для страны.

Отметим, что для LADA 4Х4 перед стартом продаж в стране провели масштабную проверку, во время которой внедорожник справился и с горной местностью (при высоте 400 – 5 000 м. над уровнем мора, а также температуре от 0 до 43 градусов).

Кроме того, машины от «АвтоВАЗа» получили характеристики, которые допускают эксплуатацию даже в экстремальных условиях. Таким образом, выносливость и надежность и обеспечивают высокий спрос в Северной Европе.