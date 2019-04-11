Безопасно и в рамках стандартов: Немцы оценили качество топлива в России

Сегодня, 06:00

Исследовательский центр APL в Германии провел проверку высокооктанового бензина и дизтоплива, выпускаемого компанией «Газпром нефть».

По данным отечественного топливного гиганта, для тестов горючего использовались моторные стенды. Кроме того, топливо испытывалось в реальных условиях на моторах нескольких типов.

Эксперты обращали внимание на залипание клапанов, наличие отложений, образование нагара и выделения вредных веществ при использовании топлива. Также на моторе Volkswagen было проверено качество сгорания топлива.

За пределами лаборатории российское топливо тестировалось на машинах Ford Focus и BMW 5-Series. Автомобили проехали 2 000 км, и все время передавали показатели мощности, динамики и потребления горючего исследователям.

Выяснилось, что расход топлива G-Drive 100 в сравнении с АИ-95 сократился на 0,35%. При этом, отечественное горючее на 0,4 с сокращает время разгона при старте с места, а также при наборе скорости с хода до магистральных показателей. Горючее «Дизель Опти» также показало прибавку мощности в 0,4%. По итогам исследований эксперты пришли к выводу, что «газпромовское» топливо не нарушает стандарты и безопасно.