«Похуже скрежета старой телеги»: На скрипы актуаторов LADA Vesta SW Cross пожаловался водитель

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Раньше автолюбитель и сам не верил в достаточно распространенную жалобу, связанную с актуатором «Весты», однако в определенный момент жуткие скрипы появились и у него.

Как рассказал обзорщик с YouTube-канала Unicorn Cars, на его LADA Vesta SW Cross с 1,8-литровым мотором и роботизированной коробкой передач, скрипы актуаторов на автомобиле появляются не сразу, и лишь в некоторых положениях селектора скоростей. Чтобы это продемонстрировать, он перевел рычаг переключения передач своей кроссовой «Весты» в положение заднего хода – тишина.

Затем он сбросил селектор на нейтраль, но звуков по-прежнему не было. Но как оказалось, виной тому – поднятые стекла. Потому как только водитель опустил их, а затем – проделал ровно те же манипуляции заново, всё кардинально изменилось.

После перевода ручки КПП из авто-режима в нейтраль, со стороны водительского бокового зеркала начали отчётливо слышаться громкие скрипы, словно LADA Vesta SW Cross ехала по асфальту и внезапно начала тормозить, резко поворачивая при этом колёса.

Продолжение... «Заметки для «АвтоВАЗ»: Последствиями самостоятельной ресурсной проверки LADA Granta поделился эксперт Специалист устроил для автомобиля не самое серьезное испытание на прочность, которое он всё равно провалил. «Ну что тут можно сказать? Огонь вообще! АвтоВАЗ – красавчики. Звуки похуже скрежета старой телеги будут», – пожаловался автолюбитель.

Комментаторы в сети подтвердили факт наличия проблемы со скрипами актуаторов в LADA Vesta SW Cross, но сравнение для них подобрали другое, более поэтичное: «Ну скрипит себе и скрипит. Зато слушать приятно как, пение цикад будто!».