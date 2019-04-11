«Похуже скрежета старой телеги»: На скрипы актуаторов LADA Vesta SW Cross пожаловался водитель

Раньше автолюбитель и сам не верил в достаточно распространенную жалобу, связанную с актуатором «Весты», однако в определенный момент жуткие скрипы появились и у него.
Как рассказал обзорщик с YouTube-канала Unicorn Cars, на его LADA Vesta SW Cross с 1,8-литровым мотором и роботизированной коробкой передач, скрипы актуаторов на автомобиле появляются не сразу, и лишь в некоторых положениях селектора скоростей. Чтобы это продемонстрировать, он перевел рычаг переключения передач своей кроссовой «Весты» в положение заднего хода – тишина.
Затем он сбросил селектор на нейтраль, но звуков по-прежнему не было. Но как оказалось, виной тому – поднятые стекла. Потому как только водитель опустил их, а затем – проделал ровно те же манипуляции заново, всё кардинально изменилось.
После перевода ручки КПП из авто-режима в нейтраль, со стороны водительского бокового зеркала начали отчётливо слышаться громкие скрипы, словно LADA Vesta SW Cross ехала по асфальту и внезапно начала тормозить, резко поворачивая при этом колёса.
«Ну что тут можно сказать? Огонь вообще! АвтоВАЗ – красавчики. Звуки похуже скрежета старой телеги будут», – пожаловался автолюбитель.
Комментаторы в сети подтвердили факт наличия проблемы со скрипами актуаторов в LADA Vesta SW Cross, но сравнение для них подобрали другое, более поэтичное: «Ну скрипит себе и скрипит. Зато слушать приятно как, пение цикад будто!».