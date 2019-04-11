«Заметки для «АвтоВАЗ»: Последствиями самостоятельной ресурсной проверки LADA Granta поделился эксперт

Сегодня, 05:00

Специалист устроил для автомобиля не самое серьезное испытание на прочность, которое он всё равно провалил.

На LADA Granta с пробегом 27 000 километров, после самостоятельной ресурсной проверки обзорщика Олега Зуева, лопнула изоляция стояночного тормоза, по причине того, что усиливающая трубка, под которую подведён тормоз, слишком жесткая. Потому пружина внутренняя взяла изоляцию на излом.

Несмотря на не самый внушительный пробег машины, уже успела пойти коррозия стального ремня подвеса бензобака, а на передних стойках остались следы явного воздействия пескоструя. Каким-то чудом, с днища LADA Granta оказалось содрано антикоррозийное покрытие, под которым уже успели проступить первые очаги ржавчины: «Остатки снялись вместе с краской».

И это всё – последствия зимнего периода эксплуатации, в ходе которого «Гранта» прошла всего лишь 1 500 километров. Краска с правого порога, несмотря на «антикор» и гравий, уже начала облазить, и в своих «заметках для «АвтоВАЗ» блогер на будущее попросил оснащать пороги накладкой для защиты от мелких камешков и воды, вылетающей из-под колёс.

«Даже антигравийки пожалели. Да и в целом – низкий уровень технологических решений, низкое качество, низкий запас прочности. Единственный плюс LADA Granta – проходимость на просёлочной дороге, потому и взяли», – подвёл итог разочарованный обзорщик.