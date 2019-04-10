«Ну что за беспредел, официалы?»: Ужасное предпродажное состояние новой Chevrolet Niva возмутило сеть

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По словам автолюбителя, ему случайно удалось увидеть, в каком состоянии находилась «Шнива», которую он собрался покупать, до проведения предпродажной подготовки.

Блогера Илью М. крайне возмутило, что в салоне Chevrolet Niva осталось множество следов сотрудников дилерского центра, которые, видимо, проводили обкатку машины в грязной обуви. Продавец в этот момент находился рядом, однако заявил, что ничего такого ужасного в этом нет – обычное предпродажное состояние.

Это вывело из себя водителя ещё сильнее, который предположил, что в таком случае, машину даже после утопления можно привести к адекватному виду, но это не отменит факта того, что ранее с ней что-то было не так: «Я был в дилерском центре Mitsubishi. И там водители, которые садятся в машину, делают это в бахилах, чтобы случайно ничего не запачкать!».

В ответ на это представитель официального дилерского центра продолжил настаивать на своём: «Но получаете-то вы её в идеальном состоянии, вы согласны. Если вас что-то не устраивает, давайте выбирать другой?». В ответ на это, потенциальный покупатель продемонстрировал, что в Chevrolet Niva даже дверь с первого раза не закрывается: «Это тоже исправлять будем?».

К удивлению, на эту претензию у «остроумного» сотрудника автоцентра ответа не нашлось, и он промолчал, потупив свой взгляд. «Ну что за беспредел, официалы?», – возмутились комментаторы в сети, справедливо сомневаясь в том, что эта Chevrolet Niva всё-таки сумеет найти своего покупателя.