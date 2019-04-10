«Нива – это душа»: О своих впечатлениях от 5-летней эксплуатации LADA 4x4 рассказал водитель

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Российский внедорожник за 5 лет едва не разорил владельца, однако он совсем не жалеет о своём приобретении.

Обзорщик с YouTube-канала «Тут и Там 174» рассказал о своих впечатлениях от 5-летней эксплуатации LADA 4x4 и решил он начать с плюсов модели. По словам водителя, «Нива» может заехать туда, куда не доберётся никто. При этом большой лифт подвески для автомобиля – зло, и его должно быть в меру: «Если вам для бездорожья и поездок с семьей, то не более 5 см. А если хотите в спорт – то тут уже можно и побольше».

Самое главное для этой машины – качественная резина, к выбору которой водитель всегда подходил очень тщательно.При этом недостатки у LADA 4x4 везде, по словам владельца. Она шумная и медленная, ломается практически всё, но и из этого вытекает один из её основных плюсов – стоимость ремонта буквально копеечная: «С Крузаком или даже Уазиком так не выйдет. А здесь, помимо ремонта, более лёгкую Ниву всегда можно вытащить, вытолкать из любой ямы».

Причина в постоянных поломках кажется водителю очевидной, однако исправить ситуацию будет не так уж и просто: «Ломается потому, что запчасти в магазинах та ещё дрянь, и не важно, китайские или наши. Если бы были запчасти хорошие, то и LADA 4x4 стала бы просто супер!».

Поделившись своими впечатлениями от качества комплектующих, водитель уточнил, что для городских поездок, чисто «доехать до работы», их хватит, но после бездорожья, в «Ниве» что-нибудь обязательно «полетит». После 5-летней эксплуатации LADA 4x4, блогер пришёл к выводу, что для дальних путешествий не обойтись без доработок.

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В остальном же, несмотря на множество проблем, своей покупкой водитель доволен полностью: «Нива – это душа».