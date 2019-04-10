Вместо седанов: Эксперты составили ТОП-5 бюджетных кроссоверов, ожидаемых в 2019 году

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Стремительно растущие продажи автомобилей в сегменте SUV можно объяснить только одним – эти машины прекрасно подходят для российских дорог. Эксперты подготовили ТОП-5 бюджетных кроссоверов, которые должны приехать в Россию в 2019 году.

Как отметили специалисты, популярные автомобили в кузове седан уже отживают свое и им на смену приходят кроссоверы. На первом месте подготовленного рейтинга расположился японский Toyota RAV4, перетерпевший разительные преобразования в интерьере и экстерьере. Японский кроссовер снабдили большими арками колес, массивными передними фонарями и крышей, ниспадающей на багажник. Под капотом «Рава» установили два «атмосферника» объемами 2,0 и 2,5 литра с мощностью 146 и 180 «лошадок», приводимых в действие МКПП или вариатором.

На второй позиции числится Renault Duster, у которого техническая составляющая не изменится, но появятся новая система шумоизоляции и улучшенный салон. Первую тройку закрыл ожидаемый KIA Tusker, построенный на архитектуре Hyundai Creta и являющийся самым главным конкурентом «Креты».

В ТОП-5 вошли представленный на Московском автосалоне Renault Arkana и чешский «бюджетник» Skoda Karoq. «Француза» оснастят 1,6-литровым 114-сильным мотором и МКПП, а «Карок» стоимостью в 750 000 рублей выйдет на отечественный рынок не раньше второй половины текущего года.