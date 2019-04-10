«Неужели посыпался?»: О проблемах стоек стабилизатора Renault Duster рассказал владелец

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По словам автолюбителя, на отметке в 21 300 км пробега у его кроссовера начались серьезные проблемы.

Спустя 1,5 года эксплуатации, прямо во время езды у Renault Duster вышла из строя тяга стабилизатора. При езде по неровной дороге в передних стойках появился глухой звук, похожий на тот, который издают «Жигули» при оторвавшемся глушителе. Вначале блогер Алтайский Бородач списывал неприятный звук на лёд, однако с приходом весны ситуация не изменилась.

После того, как водитель поменял резину на летнюю, стук остался, но механики во время замены заявили, что стойка стабилизатора у «Дастера» видимо просто «кончилась», а официальные дилеры, после осмотра Renault Duster, лишь подтвердили предположение мастеров. «Официалы» заменили стойку автомобиля по гарантии, однако водителя данная ситуация всё равно не очень устроила.

«Неужели посыпался?», – разочарованно резюмировал свой рассказал водитель, однако комментаторы в сети постарались его успокоить. Судя по тому, что рассказали другие владельцы Renault Duster, для «француза» проблема стоек стабилизатора – постоянна, и проявляет она себя уже на малых пробегах.

«По идее, должны были менять все 4 стойки. У меня на 20 000 км забрякала одна – сменили все», «У меня обе шаровые вообще на 15 000 км кончились, но машина надежная всё равно. Чаще в поломках на маленьком пробеге виноват водитель», – успокоили владельца Renault Duster автолюбители.