Эксперты назвали лучшие иномарки для города стоимостью до 600 тысяч рублей

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На вторичном авторынке России есть сравнительно недорогие машины для повседневного использования, и о них поведали эксперты.

Некоторые автоподборщики придерживаются мнения, что лучше купить подержанную иномарку в хорошем состоянии, чем новую отечественную машину, и первой такой иномаркой в списке они поставили Ford Mondeo четвертой генерации.

Это авто можно найти на «вторичке» по цене до 600 000 рублей, и стоит обратить внимание на варианты с агрегатом 2.3, сочетающимся с гидротрансформаторной АКПП.

Далее идет BMW 1 Series. По мнению экспертов, благодаря надежности подвески и трансмиссии эту машину можно внести в список идеальных городских авто. На третьем месте стоит Skoda Octavia, которую эксперты советуют покупать с мотором 1.8 на 152 л.с. с АКПП.

Четвертое место занимает Mazda 3. Эта машина считается надежной, легко управляемой, однако эксперты предупреждают, что ее кузов уязвим перед реагентами на российских дорогах. Аутсайдером «пятерки» стал KIA Ceed, который может похвастаться комфортными креслами, неплохой динамикой, многорычажной подвеской и хорошим рулевым управлением.