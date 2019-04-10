«Машина для городских джунглей»: Чего ждать от дизельного Volkswagen Tiguan, рассказал эксперт

Сегодня, 11:08

Специалист взял на рассмотрение первое поколение немецкого кроссовера в рестайлинговой версии, рассказал об особенностях авто и его двигателя.

Эксперт на YouTube-канале PetrosyaN77 рассказал, чего ждать от дизельного Volkswagen Tiguan 2014 года. Примечательно, что на обзор к блогеру попал экземпляр модели, который за 5 лет проехал всего 25 000 км.

Говоря о внешних особенностях Volkswagen Tiguan эксперт предупредил, что изгиб капота машины будет «ловить» мелкие камни, от чего на нем скоро появляются сколы. Багажная дверь паркетника не имеет ручки, а потому, при ее открывании, можно запачкать руки. Также авто не может похвастаться большим багажником.

Так или иначе, по словам блогера, обсуждаемый кроссовер «машина для городских джунглей». Эксперт пояснил, что автомобиль получило большой скос бампера, благодаря чему ему не страшны бордюры и сугробы. Еще одним плюсом машины является то, что ее двери прикрывают пороги, а потому, внутри авто чисто.

Обсуждаемая машина оснащается дизельным мотором 2.0 на 140 л.с./320 Нм в связке с полноценной гидротрансформаторной 6-АКПП. Блогер напомнил, что у этого двигателя нужно регулярно проверять уровень и состояние масла. Кроме того, эксперт порекомендовал не слушать дилеров, которые утверждают, что масло нужно менять каждые 15 000 км пробега. По словам обзорщика, это лучше делать на 7-8 тыс. км пробега. Специалист также отметил, что 2-литровый дизельный агрегат Volkswagen Tiguan имеет хорошие тяговые возможности, однако с автоматической трансмиссией расход топлива агрегата может показаться большим по городу он потребляет 9-10 л горючего, а на трассе порядка 7 л.